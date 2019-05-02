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LTB ve Bisiklet Sevenler Derneği ‘nden Bisiklet Turu

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Bisiklet Sevenler Derneği iş birliği ile Cumartesi günü (4 Mayıs 2019) “Sağlık İçin Hareket , Hareket İçin Bisiklet” sloganıyla bisiklet turu düzenleniyor.
LTB ve Bisiklet Sevenler Derneği ‘nden Bisiklet Turu

LTB otoparkında saat 15:00’da başlayacak etkinlikte bisiklet turunun yanısıra Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın konseri ve hediye çekilişi de yapılacak.

Etkinliğe Arden Gıda, Oero Ltd., Sinbo, Deniz Plaza, Sempati Otel, Akcan Bisiklet, Velespeed, Extend, Fitstop, Lala Simit Evi ve Meriç Erülkü (Trodos Su) katkı koydu.

Bisiklet Turu Güzergahı: LTB Önü, Kemal Aşık Caddesi, Girne Kapısı, Saray Önü, Ledra Palace, Osmanpaşa Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, Bedreddin Demirel Caddesi, LTB Otoparkı.

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