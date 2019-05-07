LTB ve Gönyeli Belediyesi’nden ‘ortak kanalizasyon idaresi’ adımı

Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gönyeli Belediyesi ortak bir kanalizasyon idaresi oluşturulması konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Geçmiş yıllarda yaşanılan bir takım sorunların giderilmesi amacı ile LTB Binası’nda bir araya gelen LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, yaptıkları toplantının ardından ortak kanalizasyon idaresi oluşturulması konusunda prensip olarak anlaştıklarını açıkladılar.

Yetkilendirilmiş personeller 15 günlük çalışmanın ardından taslağı başkanlara sunacak

Anlaşma gereğince iki belediye başkanının yetkilendireceği personeller 15 günlük kısa bir çalışma gerçekleştirerek hazırlayacakları taslağı Harmancı ve Benli’ye sunacaklar. İki başkan hedefi iki şehri ilgilendiren kanalizasyon kaynaklı problemlerin tek elden ve bilimsel temellere dayalı şekilde yönetilmesi olarak belirlerken, Lefkoşa ve Gönyeli’de yaşayan yurttaşların bu konudan kaynaklı sorunlarının minimuma indirilmesi hedeflenecek.