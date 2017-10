LTB ve KTEZO meslek edindirme ve ehliyet kazandırma kurslarına başlıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası arasında meslek edindirmeye yönelik işbirliği protokolü imzalandı.



Protokolün amacı, belirli meslek alanlarında çalışan veya iş arayan kişilere nitelik kazandırarak iş bulmak ve mesleki niteliklerini yükseltmek, tüketici haklarına saygı duyarak hareket etmelerini sağlamak amacıyla eğitim programı düzenlemek olarak açıklandı.



Eğitimler, “Servis Elemanlığı”, “Pastacılık”, “Baristalık”, “Aşçı Yardımcılığı”, “Kasaplık” ve “Oymacılık” alanlarında verilecek.



Konuyla ilgili basın toplantısı bugün LTB Konferans Salonunda yer aldı.



KANBER



KTEZO Başkanı Mahmut Kanber basın toplantısında yaptığı konuşmada, 7 yıldan bu yana nitelikli işgücü çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, bu amaçla yapımı süren 2 bin kapasiteli okulu Kasım ayında açmayı düşündüklerini kaydetti.



Kanber, ülkede 47 bin dolayında yabancı işgücü bulunduğuna işaret ederek, bunun yerel istihdamın önemini daha çok vurguladığını anlattı.



Farklı meslek dallarında 15-18 yaş arası işsiz gençlere eğitim olanağı sunulacağını ve yetişkinlerin de bu kurslardan belli bir ücreti ödeyerek faydalanabileceğini belirten Kanber, ülkenin nitelikli yerli işgücüne ihtiyacı bulunduğunun rakamlarla sabit olduğunu ifade etti.



Bahsi geçen dallarda eğitim programlarının hazırlandığını belirten Kanber, daha sonra programların ve içeriklerin de kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.



HARMANCI



LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, geçerli ve yasal meslek odalarıyla verimli işbirliklerine devam edildiğini söyleyerek, mesleki eğitim ve işyeri denetimleri konularında KTEZO’yla işbirliğinin verimini her geçen gün aldıklarını kaydetti.



15-18 yaş arası işsiz gençleri hem kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hem de meslek kazandırmak adına kursların önemine işaret eden Harmancı, nitelikli barista ve servis elemanları, kaliteli et ve daha sağlıklı ürünler sunan kasaplar yetiştirilebileceğini, oymacılığın hem bir hobi hem de bir meslek haline dönüştürülebileceğini anlattı.



Harmancı, gençlere ücretsiz eğitim verileceğini ve mültecilere de belli bir kontenjan ayrıldığını kaydederek, eğitim programlarının çok iyi sonuçlar doğuracağına ve diğer yerel yönetimlere de örnek olacağına inancını belirtti.



Harmancı, önümüzdeki Pazartesi eğitimlere kayıtların başlayacağını da ekledi.



TULGA



KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga da, kursları tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığından akredite ehliyet belgesi verileceğini ve programın tüm işsizlerin başvurabileceği programlar olduğunu söyledi.



Tulga istihdam garantili olarak sürdürülecek programlarda bir işyerinde hâlihazırda çalışan ve ehliyetlenmek isteyenlerin de başvurabileceğini kaydetti.



Tulga, böylelikle çalışma hayatında seviyenin yükselmiş olacağını da sözlerine ekledi.



EĞİTİM PROGRAMI DETAYLARI…



Başvurular sonrasında adaylarla ilgili kayıt işlemi KTEZO tarafından değerlendirilecek ve sonuçları paylaşılacak.



15-18 yaş aralığında gençler bu meslek dalları için Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’ne yönlendirilecek. Bu gruptaki öğrencilerin eğitimi ücretsiz olarak verilecek.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan koruma mektubu ile endişe duyulan kişi statüsünde bulunan ve kente sığınan mülteciler, düzenlenecek mesleki eğitimlerden, LTB ve KTEZO’nun her dönem kararlaştıracağı kontenjan kadar, ücretsiz yararlanacak.