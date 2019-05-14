LTB ve Kültür Dairesi iş birliğinde Engelsiz Resim Şöleni düzenledi

. LTB Sanat Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe ülke genelinde özel eğitim veren kurumlarla, Yeşilyurt İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu ile Atatürk İlkokulu’ndan öğrenciler katıldı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın da katlılarak öğrencilerle resim yaptığı etkinlikte Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) müzük dinletisi sundu.
Açık havada gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler öğretmenler eşliğinde resim yaparak renkli ve keyifli bir gün geçirdi.
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