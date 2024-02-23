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LTB ve SAT-DER İmzaladığı İşbirliği Protokolü İle Acil Durumlara Hazırlıklı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Sivil Afet Timi Derneği (SAT-DER), acil durumlar öncesinde, esnasında ve sonrasında dayanışma ve bilgi paylaşımını içeren bir protokol imzaladı.
LTB ve SAT-DER İmzaladığı İşbirliği Protokolü İle Acil Durumlara Hazırlıklı

LTB ile SAT-DER arasında işbirliği protokolü imzalandı

 

 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Sivil Afet Timi Derneği (SAT-DER) arasında acil durumlar öncesinde, esnasında ve sonrasında dayanışma, bilgi paylaşımı ve envanter kullanımını kapsayan bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve SAT-DER Başkanı Vet. Dr. Tayfun Çanakçı imza koydu.

Protokol, iki kurumun organizasyonlar yapmasını, ulusal ve uluslararası alanlarda işbirliklerini geliştirmesini, olağanüstü durum, afet ve acil durumlarda iki taraf arasında işbirliği halinde hareket etmesini kapsıyor.

Yapılan işbirliği protokolünde olağanüstü durum, afet ve acil durumlara hazırlıklı olunması adına ortak oluşturulacak bir komisyonun çalışmalara başlaması ve koordineli çalışma yöntemlerinin belirlenmesi yanında olağanüstü bir durum anında yürütülecek ortak çalışma alanının belirlenmesi gibi konular yer alıyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yakın geçmişte birçok acı olayların yaşandığını, bu amaçla da işbirliği ve koordineli çalışmaya her zaman önem verdiklerini belirtti.

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