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LTB ve YDÜ'den Surlariçi ve Haspolat'a yönelik ücretsiz İngilizce Kursu

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), ihtiyaç duyulan alanlarda farklı kurumlarla işbirliklerini geliştirmeye devam ediyor.
LTB ve YDÜ'den Surlariçi ve Haspolat'a yönelik ücretsiz İngilizce Kursu

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve Haspolat’taki çocuklara ücretsiz İngilizce dersleri verilmesi ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile yapılan protokol, bu yıl genişletilerek yenilendi.

Bu kapsamda Haspolat’ın yanı sıra Surlariçi’nde de ücretsiz İngilizce kursları düzenlenmesi sağlanırken, konuyla ilgili yeni protokol LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile YDÜ Rektörlüğü adına Doç. Dr. Mustafa Kurt tarafından imzalandı.

Atılan imzalarla birlikte Haspolat ve Surlariçi’nde ikamet eden 9-11 yaş aralığındaki çocukların 2018-2019 öğretim yılı boyunca okul müfredatlarına uygun olacak şekilde ücretsiz İngilizce kurs alma imkanı sağlanıyor.

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