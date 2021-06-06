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LTB ve ZMO’dan ülkede bir ilk: Dane Soya Üretimi (VİDEO HABER)

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LTB ve ZMO işbirliğinde gerçekleşen projede 26 Mayıs’ta tohum ekimi yapıldı
LTB ve ZMO’dan ülkede bir ilk: Dane Soya Üretimi (VİDEO HABER)

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Ziraat Mühendisleri Odası(ZMO), Kuzey Kıbrıs’ta soya üretimi ile ilgili önemli bir işbirliğini başlattı. LBO ve ZMO ülkede bir ilke imza atarak 26 Mayıs 2021 tarihinde ilk kez pilot uygulama olarak dane soya üretimi ekimini gerçekleştirdi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve ZMO Başkanı Erkut Uluçam,Haspolat Yeni Atıksu Arıtma Tesisi’nin de bulunduğu bölgede belediyeye ait alanda gerçekleşen soya fasülyeleri ekimini yerinde inceledi. 
 

Başkan Harmancı: “Üretmeyi de Kalkınmayı da Başaracağız”
LTBBaşkanı Harmancı şunları kaydetti: “Çok heyecanlıyız, arıtılmış su ve gübre ile bir coğrafyanın kaderini etkileyebilecek proje yaşam buluyor. Bir ilke imza atıyor ve Kuzey Kıbrıs’ta Ziraat mühendisleri Odasının rehberliğinde GDO’suz soya üretimi için Lefkoşa’mızda yeni bir üretim devrimini ve modelini başlatıyoruz. LTB Haspolat’taki arazilerini artık gençlere iş sahası yaratarak etkin ve verimli şekilde kullanıyor. Arazilerimizi tarım arazisine dönüştürerek üretime ve üreticilere açıyoruz. Üretime can verecek olan sudur. Atıksu arıtma tesisimizden çıkan AB standartlarındaki tarımsal suyu kullandık ve tesisimizden çıkan toprak zenginleştirici gübreyi katma değer yaratarak üretimde değerlendirdik. Kolektif çalışma ve üretim modeli ile bölgedeki çiftçilerin yanında belediyemizin de desteğiyle gençler sürecin paydaşı olacak. Üretecekler, ekonomik açıdan yerli üretici kazanacak, hayvancı yemi yurtdışından ithal etmeyecek ve kırsalda ekonomik kalkınmaya katkı sağlanacak.  Bilimin ışığı ve doğru uygulamalarla bütüncül gelişimin mümkün olduğunu gösterecğiz. Başkent Lefkoşa’mıza hayırlı olsun. Üretmeyi de, kalkınmayı da başaracağız.” dedi.3439a836-5d42-49ff-b2d0-3bf79958d5f8.jpg

Uluçam: “Ektiğimiz 400 kilo GDO’suz soyanın Eylül-Ekim gibi hasatını yapmayı planlıyoruz”
ZMO Başkanı Erkut Uluçam da üretim sürecine ilişkin verdiği bilgilerde “Yapılacak olan denemede 400 kilo farklı markalardan oluşan GDO’suz soya tohumu ithal edilmiştir. Yani 1000 metrekare başına 10 kilo tohum kullanılmıştır. Dekar başına üretim için yaklaşık 700 metreküp su ihtiyacı oluşmakta, sulama süresi 4 ay olarak planlanmaktadır. Normal şartlarda dekar başına 1. Ürün olarak 300-400 kilo, 2. üründe ise 250 – 350 kilo verim elde edilebilmektedir. Soyada hasat dönemi Eylül -Ekim aylarına denk gelir. Yaprakların sararıp dökülmesinden 4-5 gün sonra hasada başlanıp, kısa sürede bitirilmesi gerekmektedir.” dedi.

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