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LTB yeni Kadın Sığınma Evi’nin açılış çalışmaları tamamlanıyor

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LTB Kadın Sığınma Evi’nin yeni binası için Mobilya Alım İhalesi Sözleşmesi imzalandı.
LTB yeni Kadın Sığınma Evi’nin açılış çalışmaları tamamlanıyor

KKTC'de yerel yönetimlerde bir ilk ve ülkemizde tek olma özelliğini taşıyan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evi’nin yeni binası için Mobilya Alım İhalesi Sözleşmesi imzalandı. 

Şiddete uğrayan kadınların can güvenliği tehlikesi veya şiddet ortamından uzaklaşmak istemeleri durumunda çocukları ile birlikte kalabilecekleri yeni bir yaşam alanı olan sığınma evi, Avrupa Birliği mali desteğiyle yürütülen Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında inşa edilen ve kullanıma hazırlanan yeni binasıyla daha çok kadın ve çocuğa yüksek keliteli hizmet sunacak.

Yeni Kadın Sığınma Evi’nin mobilya alım ihalesi için imzalanan sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Ciddi Home Center Ltd. Direktörü Amber Ciddi Arabacı imza koydu. İhale kapsamında yeni sığınma evinin gerek merkezde kalacak kadınların ve çocuklarının kullanacağı gerekse idari personel tarafından kullanılacak gerekli tüm mobilya alımı yapılacak.  

Ciddi Home Center Ltd. Direktörü Amber Ciddi Arabacı imza töreninde yaptığı konuşmada “Bu ihale benim için gelmiş geçmiş kazandığım tüm ihaleler arasında en anlamlısıdır. Kadını maruz kaldığı dezavantajlı durumundan alıp hak ettiği yere konumlandıran bu projede paydaş olmaktan şahsım ve şirketim adına inanılmaz mutlu ve heyecanlıyım. LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın göreve geldiği günden beridir hakikaten içerikli ve insana değen projeleri hayata geçirdiğini bizler de iş insanı olarak gözlemliyoruz. Bu proje gibi toplumsal faydaya dair atılan adımların ve enerjinin devamlılığını diler, LTB’yi kadına yatırımı için yürekten tebrik ve teşekkür ederim” dedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da “iç donanımızın da ihale sürecinin tamamlanmasıyla 4 yıldır vermekte olduğumuz hizmetimizi konfor standartları üst seviyede, direnişçilerin hem güvenliğini hem de bireysel özgürlüğünü garanti altına alacak şekilde yeni mekanımızda sürdüreceğiz” dedi.

LTB Kadın Sığınma Evi ülke genelinde aile içi şiddetle mücadele eden kadın ve çocuklara hem güvenli barınma hem de yeni bir hayat kurabilmeleri için ihtiyaç duydukları adli yardım, psikolojik destek, iş bulma gibi destekleri sunuyor.

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