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LTB Yeni Yıl için tüm hazırlıklarını tamamladı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da yurttaşların huzur ve güven içinde yeni yılı karşılayabilmeleri için hazırlıklarını tamamladı.
LTB Yeni Yıl için tüm hazırlıklarını tamamladı

LTB, 2023’ü 2024’e bağlayan 31 Aralık Pazar akşamı ile yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Pazartesi’ne denk gelen tatili yurttaşların  belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı. 

Alo 185 Çözüm Hattı 24 Saat Devrede
LTB gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla 31 Aralık günü ve yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Pazartesi de hizmet vermeye devam edecek. 
Lefkoşalılar taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebilecek. Zabıta ekipleri de görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecekler. 

Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi İş Yeri Denetimlerine Devam Edecek
LTB Halk ve Çevre  Sağlığı Şubesi, yeni yıl öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini yapıyor. Denetimlerde gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneleri genel hijyen açısından denetledi. Tatil süresince nöbetçi ekipler de görev başında olacak. 

Temizlik Şubesi Rutin Şekilde Evsel Atıkları Toplayacak
LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması yeni yıl tatili süresince hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.Temizlik Şubesi ekipleri ayrıca bu süreçte şehrin temizlik ve düzeninin bozulmaması için ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını sürdürecek. 

Defin İşlemleri
Defin işlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşılabilecek.  
Açık Pazar, Merkez Lefkoşa alaında 30 Aralık Cumartesi Kurulacak
Pazar günleri Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar, 31 Aralık Pazar günü yılın son gününe denk geldiği için 30 Aralık Cumartesi günü kurulacak.

Belediye Pazarı 31 Aralık ve 1 Ocak’ta kapalı olacak 
Belediye Pazarı (Bandabuliya) 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi günleri kapalı olacak ve 2 Ocak Salı gününden itibaren ise yurttaşın hizmetinde olacak.

LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibine 7/24 ulaşılabilir
İki günlük tatil süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibine 7/24 ulaşılabilir, aranabilir, mesaj atılabilir. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için 0542 876 30 30 ve 0533 855 30 30 numaralı telefonlar 7/24 aranabilir.

Kiosk Cihazlarından 7/24 Kontörlü Su Yüklenebilecek
Yeni Yıl tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecekler. 
Ayrıca su faturası, emlak vergisi,reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezaları da www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ödenebilecektir.

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