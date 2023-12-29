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LTB Yeni Yıl Marketi Lefkeliler Hanı’nda açıldı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen Yeni Yıl Marketi açıldı.
LTB Yeni Yıl Marketi Lefkeliler Hanı’nda açıldı

Yeni Yıl Marketi bugün ve yarın Büyük Han arkası, Lefkeliler Hanı’nın bulunduğu alanda 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Yeni Yıl Marketi’nde yiyecek-içecek ve hediyelik ürün satışı yapılacak.

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) konserleri, LBO Çocuk Korosu ve Retro Çalgıcıları ile The Native Cypriots müzik gruplarının sahne alacağı konserler düzenlenecek.

LTB Yeni Yıl Marketi’nde Dj Coşkuner ile Dj Serdar Eren’in setleri ile müzikler yanında çocukların katılabileceği resim ve çocuk atölyeleri kurulacak, Noel Baba çocuklara hediyeler dağıtacak, kar gösterisi yapılacak.

Lefkoşa Gezi Treni iki günlük etkinlik boyunca yılbaşı özel turları ile gün boyu belirli aralıklarla isteyenleri Surlariçi’nde gezdirecek.

Yeni Yıl Marketi’nin programı şu şekilde:

“Bugün

11.00-12.30 Reşat Kortan ve Münür Akgör Müzik Dinletisi

14.00-15.00 Noel Baba Ziyareti

14.00-15.00 Çocuk Resim Atölyesi

15.00-17.00 Reşat Kortan ve Arkın Sayar Müzik Dinletisi

17.00- 19.00 DJ Serdar Eren

-  Yarın

10.00- 10.30 LBO Çocuk Koroları ve Çok Sesli Gençlik Korosu Konseri

11.00-13.00 Retro Çalgıcıları & The Native Cypriots

14.00-15.00 Noel Baba Ziyareti

14.00- 15.00 Çocuk Atölyesi Yeni Yıl Başlık Yapımı (Kayıt için - 0548 841 2107)

15.00-17.00 Reşat Kortan ve Arkın Sayar Müzik Dinletisi

17.00-19.00 DJ Coşkuner ile 80’ler 90’lar”

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