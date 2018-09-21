LTB Yol Kapama Duyurusu

Osman Paşa Caddesi’ndeki çalışmalar 22 Eylül 2018 Cumartesi günü tüm gün devam edecektir. Çalışmalar süresince güzergahı kullanacak sürücülerin trafik levha, işaret ve işaretçilerine uymaları rica olunur.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) hafta sonu Hastane çemberinde yağmur suyu drenaj hattı çalışması yapacaktır.

22 Eylül Cumartesi sabah saat 07.30’da başlayacak çalışmalar 23 Eylül Pazar günü de devam edecek ve bahsi geçilen güzergah trafiğe kapalı olacaktır.

Söz konusu güzergahlar çalışmalar tamamlanana kadar trafiğe kapalı olacağından sürücülerin ilgili bölgelerde ki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.