LTB Yol Kapama Duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kendi öz kaynakları ile finanse ettiği asfalt yama çalışmaları kapsamında 7 Eylül 2019 tarihinden başlayarak Bedrettin Demirel Caddesi’nde yapılacak çalışmalar nedeniyle cadde çift yönlü olarak Ekim ayı sonuna kadar her gün akşam saat 20:00’dan sabah saat 06:00’a kadar etap etap trafiğe kapatılacaktır.

Bedrettin Demirel Caddesi’nde yapılacak “Asfalt Yama” çalışmaları eski Belça ilerisinden başlayarak Başbakanlık ışıkları ilerisinde tamamlanacaktır.

Asfaltlama çalışmalar süresince yapılacak kazı çalışmaları nedeniyle cadde boyunca bulunan ev ve iş yerlerine giriş-çıkışlar yapılamayacaktır.