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LTB’de araç takip sistemleri için imzalar atıldı

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LTB’de araç takip sistemleri için imzalar atıldı
LTB’de araç takip sistemleri için imzalar atıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) hem hizmette olan araçların hem de kullanan personelin verimliliğini arttırmak amacı ile imzalanan araç takip sözleşmesine LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile TPS Kıbrıs Ltd. Satış Portföy Yöneticisi Erşan Arıkan imza attı. Araç takip sistemi kapsımda Arvento uzman ekipleri tarafından LTB personeline eğitimler de verilecek.

Başkan Harmancı: “Hedef yakıt tasarrufu, personel denetimi ve verimliliği”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı hem verimliliği arttırabilmek hem de iş disiplinini arttırabilmek için sistemin önemli olduğunu kaydetti.  LTB’nin bu süreçte hem yakıt tasarrufu sağlamak hem personel denetimi ve verimliliğini arttırabilmek hem de belediye idaresinin bilimsel yöntemlerle personelin yapabileceği trafik ihlallerine anında müdahale edebileceği bir sistemi oluşturabilmek hedefinde olduklarını ifade eden Başkan Harmancı verimlilik açısından olumlu sonuçlar yaratacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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