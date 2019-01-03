LTB'de personel sayısı azaldı, 818 çalışan kaldı

LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Lefkoşa Türk belediyesi Personel sayısı azalmaya devam ediyor. Göreve başladığımız gün 901 olan personel sayısı bugün itibariyle 818 kişi olmuştur. Bu işin olumlu yanı bunu bu şekilde sistemli ve sabırlı bir şekilde indirmeye devam edeceğiz." dedi.

HİZMET ALIMLARI ARTACAK

LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı açıklamasına "Olumsuz yanı ise Memur çalışan sayısının işçi sayısına olan dengesinin memur lehine bozulmasıdır. Bu da hizmet alımlarını artırmaktadır. " şeklinde devam etti.

BAZI EKSİK KADROLAR DA VAR

Mehmet Harmancı açıklamasında "Bir de bu kadro içerisinde zamanında öngörülemeyen, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve şehir planlamacının olmayışının eksikliğidir. Hizmet alımları ile gerçekleştirebileceğimiz oranda bu eksikliği kapatmaya gayret ediyoruz." dedi.