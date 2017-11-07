LTB’den 11 işletmeye 'Beyaz Yasemin' belgesi

“Beyaz Yasemin” projesi kapsamında 3 işletme ilk kez belge alırken 8 işletmenin sertifikaları da yenilendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlık Şubesi, Gıda Mühendisleri Odası (GMO), Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği iş birliğindeki “Beyaz Yasemin” projesi kapsamında 3 işletme ilk kez belge alırken 8 işletmenin sertifikaları da yenilendi.

Değerlendirme Komisyonu, dördüncü dönem başvurularını belirlenen kriterlere göre değerlendirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, denetimlerde temel olarak işyerinin genel hijyen kurallarına uygunluğu, çevre ile uyumluluğu, çevre kirliliği yaratmayacak şekilde çalışıyor olması, iş yerinin engelli bireylerin erişimine müsait olması, otopark mevcudiyeti, iş yerinin çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratıyor olması açısından incelendi.

İŞLETMELER BELİRLENEN 100 KRİTERDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Beyaz Yasemin Değerlendirme Komisyonu, 100 kriter üzerinden işletmeleri değerlendirmeye tabi tutarken, 70 ve üzerindeki kriteri sağlayan Eziç, Lavash ve Cafe No:3 sertifika almaya hak kazandı. Aynı değerlendirmeye tabi tutulan Califorian Restoran, Çağdaş Kebap, Dominos Pizza Lefkoşa, Hamur Restoran, Johnny Rockets Lefkoşa, Segafredo Zanetti, Sabor Restoran ve Şefler Grill House’un ise Beyaz Yasemin belgeleri yenilendi.

Yapılan değerlendirmenin sonuçlandırılmasının ardından LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın katılımıyla Beyaz Yasemin sertifikası almaya hak kazanan işletmelerin yetkililerine sertifikaları takdim edildi.

HARMANCI: “BEYAZ YASEMİN LEFKOŞA’YA DAHA ÇOK YAYILIYOR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı konuşmada, Beyaz Yasemin belgesi almaya hak kazanan işletmeleri kutlayarak proje süresince destek vererek katkıda bulunan tüm paydaşlara, sivil toplum örgütlerine ve LTB Meclis üyelerine teşekkür etti.

LTB’nin Lefkoşalıların sağlığı için yoğun çalışmalar yaptığını, bunun bir parçası olan iş yeri denetimlerinin kamuoyundan büyük takdir topladığına dikkat çeken Harmancı, bu anlamda doğru örneklerin ön plana çıkarılmasının diğer işletmelere de örnek teşkil edeceğini kaydetti.

Beyaz Yasemin projesinde bir ideali Lefkoşa’ya kazandırmak için yola çıktıklarını dile getiren Harmancı, LTB sınırlarındaki restoran ve kafe gibi işletmelerin belgeye sahip olmak için çalıştıklarını söyledi.

“ARTIK BİR MARKA”

Harmancı, Beyaz Yasemin’in hem Lefkoşa’da hem de ülkede artık bir marka haline gelmeyi başardığını belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Beyaz Yasemin Projesi ile genel hijyen kuralları dışında çevresel, kamusal ve engelli dostu işletmeleri ortaya çıkarabilmeyi amaçladıklarını ifade etti.

İSTİHDAM GARANTİLİ ÇIRAKLIK VE YETİŞKİN EĞİTİM KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile başlatılan istihdam garantili çıraklık ve yetişkin eğitim için kayıtların da devam ettiğini anımsatan Başkan Harmancı, bu projeyle de hem sektöre ara elaman takviyesi yapmak hem de gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak meslek edindirip istihdam olanağı yaratmak istediklerini vurguladı.