LTB'den 140 metre kanalizasyon ana hattı ve 170 metre basınçlı hat

Finansmanını LTB ile Kiler Süpermarket’in birlikte üstlendiği proje sonucunda bölgede yaşanan kanalizasyon sıkıntısının giderilmesi için çok büyük bir adım atılmış oldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kiler Süpermarket işbirliğiyle yürütülen Kanalizasyon Ana Hattı, Basınçlı Hat ve Pompa İstasyonu yapım projesi tamamlandı. Sütçüoğlu LTD’nin yapımını üstlendiği ihale kapsamında Kemal Şemiler Caddesi’nde, Kiler Süpermarket önünden başlanarak Dr. Naim Adiloğlu Caddesi’ne kadar (Metehan Çemberi) yaklaşık 140 metre kanalizasyon ana hattı ve 170 metre basınçlı hat döşendi. Hat üzerinde bulunan hanelerin kanalizasyon altyapı şebekesine bağlanması için yapım işlemleri tamamlanmış olup, döşenen kanalizasyon şebekesi ile 10 adet bina ve 44 hane kanalizasyona bağlandı. Finansmanını LTB ile Kiler Süpermarket’in birlikte üstlendiği proje sonucunda bölgede yaşanan kanalizasyon sıkıntısının giderilmesi için çok büyük bir adım atılmış oldu.

