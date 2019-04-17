LTB'den 2 Bin kişiye bahar gezisi düzenliyor

10 gün sürecek bahar gezileri için Tatlısu bölgesi seçildi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, her gün 150 ile 200 kişilik turlarla önce Tatlısu Belediyesi’ne ait Minia Kıbrıs açık hava müzesine gidiliyor, burada ülkenin tarihi eserlerinin minyatürlerini inceleme şansı bulunuyor. Doğada vakit geçiren üyeler, öğlen yemekleri için de yine belediyenin işletmesinde bulunan Zambak Tatil Köyü’ne geçiyor.

Dün gerçekleştirilen ilk geziye katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, üyelerle sohbet ederek zaman geçirdi.

Burada bir de konuşma yapan Başkan Harmancı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a kendilerine gösterdiği ilgi ve yardımlaşma yanında bölgede yarattığı güzellikler için teşekkür etti.

“İYİ Kİ VARSINIZ, İYİ Kİ BİZLERE YOL GÖSTEREBİLİYORSUNUZ”

LTB’nin çok zor dönemlerden geçerken, bu süreçte dahi üyeler için organizasyonlar yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan Harmancı, geçmişin zor günlerini artık geride bırakan Lefkoşa Türk Belediyesi olarak şehirde büyüklerin her zaman yanında olmaya ve onları mutlu edecek organizasyonlara devam edeceklerini belirtti.

Başkan Harmancı sözlerini “Sizlere olan sevgi saygımızı her daim gösterebilecek şekilde ilerlemek istiyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlere yol gösteriyorsunuz, iyi ki bu şehir için bu kadar emeği ortaya koydunuz” diyerek tamamladı.