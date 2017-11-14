LTB’den 36 noktaya bisikleti kiralama istasyonu 

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde nüfusu artışı ile birlikte araç trafiği de artan başkent Lefkoşa’da trafiği rahatlatacak ve şehirde bisiklet kullanımının artmasını sağlayacak olan “Bisiklet Kiralama İstasyonu İşletme Sözleşmesi” imzalandı.

Sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve ihaleyi kazanan Yapım İnşaat Direktörü Ceren Ahmet Köse imza koydu.

Şehrin 36 noktasında başlatılacak Bisiklet Kiralama Sistemi ile özel araç kullanımı ve araç trafiğinin azaltılması ve Lefkoşa’da hem çevreci hem de sağlık açısından yararlı olan bisiklet kullanımının artırılması hedefleniyor.

Dünya’da farklı şehirlerde yer alan modern bisiklet kiralama sistemleri ile benzerlik gösterecek uygulamanın yaşam bulması için LTB iş birliği ile çalışmalara en kısa sürede başlanacak ve 410 bisiklet Mayıs ayında yurttaşlar ve turistlerin kullanımına sunulacak.

Başkan Harmancı: “Bir Hayal olarak görülüyordu, bugün gerçeğe dönüşünün imzasını atıyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ülke başkentinde çevreci bir anlayış olan bisiklet kullanımının kimileri tarafından bir hayal olarak düşünüldüğünü, bugün LTB olarak Yapım İnşaat ile birlikte bu hayali gerçeğe dönüştürecek imzayı atmanın mutluluğunu

yaşadığını söyledi.

Dünya’nın farklı ve çağdaş şehirlerinde bisiklet istasyonlarına sıklıkla rastlandığını kaydeden Harmancı, bu uygulamanın artık Lefkoşa’da yaşam bulacağını ve böylece şehrin insanlarının daha mobil hale gelmesine yardımcı olacağı, araç trafik yoğunluğu azaltılırken bunun çevreci bir anlayışla yapılacak olmasının önemine dikkat çekti.

Uygulama ile Lefkoşa ve Lefkoşaşlılar Günlük Yaşamda Değişimi Hissedecek

Çıkılan ihale sonucunda 36 farklı istasyona 410 bisiklet yerleştirileceğini belirten Harmancı, bu uygulama ile Lefkoşa’nın gerçek anlamda değişim sağlanacağını belirtirken ayrıca Lefkoşalıların geçmişte daha sıklıkla kullandıkları bisikletlerin yine günlük yaşam içerisinde daha fazla kullanılacağını söyledi. Başkan Harmancı, Uygulamanın kiralama şeklinde olması nedeniyle, Lefkoşa’ya gelen turistlerin de çok rahat şekilde bisiklet kullanımından yararlanabileceklerini ve şehri bisikletler ile gezebileceklerini söyledi.

Başkan Harmancı, şehrin tamamında henüz bisiklet yollarının bulunmadığını ve Lefkoşa’nın ilk bisiklet yoluna 2 kilometrelik bir güzergahta birkaç aylık süre içerisinde kavuşacağını söyledi. İdeal olanın şehrin tamamında bisiklet yollarının yapımı ile bu tarz projelerin uygulanması olduğunu da sözlerine ekleyen Harmancı, bu ihale kapsamında tüm yatırımın ilgili firma tarafından yapılacağını, LTB’nin tek kuruş harcamadan kiralama işlemlerinden %21’lik kar payı ortağı olacağını ve 10 yıl boyunca işletme hakkının Yapım İnşaat’a ait olacağını söyledi. Başkan Harmancı, bu ihale ile sağlanacak gelirin de bisiklet yollarının Lefkoşa’da yayılmasını sağlamak amacı ile kullanılacağını da belirtti.



Köse

İmza töreninde konuşan Yapım İnşaat Direktörü Ceren Ahmet Köse Avrupa’da uzun yıllardır var olan bisiklet kültürünün ülkemizde de yaygınlaştırılmasına yönelik ilk adımı attıklarını belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu. Köse bu sistemle isteyen herkesin Lefkoşa’nın herhangi bir noktasına cüzi bir miktarla hem ulaşım sağlayıp hemde spor yapma imkanı bulacağını ifade etti. Köse ayrıca Başkan Harmancı’nın arabaya dayalı ulaşım sistemine bu ve bunun gibi yollarla altarnatifler bulacağına da inanç belirti.