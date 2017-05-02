LTB’den 4 günde 116 iş yeri denetimi

Yurttaşların sağlığını birincil öncelik sayan Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi’nin LTB sınırları içerisindeki iş yerlerine denetimleri aralıksız devam ediyor.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin 24 Nisan ile 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 116 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 17 iş yerine izinsiz veya sağlık karnesiz personel çalıştırdığı veya eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Jungle Bee Eğitim Merkezi, Atlas Dershanesi, Golifa Restoran, Marmara Kebap ,Mirbey Börekevi isimli işyerlerine izinsiz çalıştırıldığından veya sağlık karnesiz personel çalıştırdığından dolayı veya gayrı sıhhi ortamdan veya yaratmış olduğu çevre kirliliği nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Vatandaştan gelen şikayet üzerine yapılan inceleme sonucunda, üretmiş olduğu ürün içerisinden yabancı madde çıkmasından dolayı Saadet Fırını isimli iş yerinin faaliyeti 24 saat durdurulmuştur.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 10 Market, 1 Gıda Deposu, 8 Spor Salonu, 2 Off Licence, 1 Spor Kulübü, 4 Oto galeri, 3 Pansiyon, 2 İnternet Cafe, 7 Berber Salonu, 11 Eğitim Merkezi, 4 Kadın Kuaförü, 3 Güzellik salonu, 3 Yurt, 10 Meslek izni, 2 Süt Ürünleri İmalathanesi, 13 Kasap, 1 Tavuk Satış Yeri, 9 Kafeterya, 14 Restoran, 7 Unlu Mamül İmalathanesi, 1 Kahve İmalathanesi.