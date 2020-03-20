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LTB’den ‘65 Yaş ve Üzeri Tedarik Hattı’ hizmette

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LTB’den ‘65 Yaş ve Üzeri Tedarik Hattı’ hizmette
LTB’den ‘65 Yaş ve Üzeri Tedarik Hattı’ hizmette

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs vakalarının ülkemizde de görülmesinin ardından Lefkoşa’daki 65 yaş ve üzeri tüm yurttaşların gıda, ilaç malzeme ihtiyaçlarını tedarik etmek amacıyla “+65 Yaş Tedarik Hattı” oluşturdu.

Bakanlar Kurulu’nun yurttaşların acil ihtiyaçlar dışında mümkün olduğunca evlerinde kalmaları şeklindeki tavsiye kararına paralel olarak özellikle risk grubundaki yaşlı yurttaşların gıda, ilaç ve/veya malzeme ihtiyaçlarını “+65 Yaş Tedarik Hattı” ile evlerine ulaştıracak.

Belirtilen ihtiyaçları olan LTB’nin hizmet sınırları içinde olan Lefkoşa, Haspolat ve Hamitköy’de ikamet eden 65 yaş ve üzeri yurttaşlar “ALO 185” hattını arayarak ihtiyaç listelerini yazdırmaları ve adres bilgilierini vermeleri bu hizmet için yeterli olacaktır.

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