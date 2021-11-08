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LTB'den 90 iş yerine denetim

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş yerlerine yönelik denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 90 iş yerini denetledi.
LTB'den 90 iş yerine denetim

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş yerlerine yönelik denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 90 iş yerini denetledi. LTB Zabıta Şubesi ekipleri ise hafta boyunca yurttaştan gelen şikayetleri değerlendirerek ilgili yerlere denetimler gerçekleştirdi.

Haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler kontrol ediliyor.

21  Birim Ürün Müsadere Edildi

Denetimlerde 1 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 21 birim ürün müsadere edildi.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre: 27 Restoran, 2 İmalathane, 7 Kafe, 6 Büfe, 2 Fırın, 3 Tatlı Satışı, 1 Bar, 18 Market, 3 Off Licence, 2 Bet Oficce, 1 Gıda Deposu, 7 Oto Galeri, 1 Yoga Stüdyosu, 10 Kuaför/Güzellik/Berber Salonu

Yurttaşlar, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini iletebilirler.

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