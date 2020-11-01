LTB’den ana arterler ile refüj ve yol kenarlarında temizlik

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Temizlik Şubesi ekipleri belediye sınırları içerisindeki geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Kışa hazırlık için planlanan program çerçevesinde başlatılan, başkentin ana arterleri ile refüj ve yol kenarlarındaki temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Hamitköy ile Haspolat arasında yer alan ana arter ile refüj ve yol kenarlarının temizliğine başlandı.

LTB Temizlik Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Lefkoşa, Haspolat ve Hamitköy’de de bölgesel temizlik ile ana arter temizlik çalışması gerçekleştirilecek.