  • BIST 116.425
  • Altın 162,702
  • Dolar 3,8177
  • Euro 4,7008
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

LTB’den atıl alana, bisiklet ve yürüyüş parkuru

» »
LTB’den atıl alana, bisiklet ve yürüyüş parkuru
Lefkoşa Türk Belediyesi son günlerdeki atılımı ile vatandaştan olumlu tepkiler almaya devam ediyor. Lefkoşa’da birçok yolun asfaltlanmasının yanısıra yeşil alanların ve yürüyüş parkurlarının yapımına devam ediliyor.

Taner ULUTAŞ

Metehan’da, Şehit çocuklarına verilen arsalarda, atıl durumda olan bir bölge yeşil alana çevrilerek bu alana yürüyüş ve bisiklet parkuru yapılarak halkın hizmetine sunuldu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydemet (Metehan) şehit çocuğu arsalarında birçok işgalin yaşandığı atıl durumda olan alanı yeşil koridoru ile birlikte 500 metrelik bir yürüyüş ve bisiklet alanına çevirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Proje devam edecek ve 5 km’lik bir alana yayılacak ifadesinde bulundu

yuruyus-parkuru-(1).jpg

yuruyus-parkuru-(2).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Doherty’yi kabul etti02 Mart 2018 Cuma 17:04
  • GKK bütçesi oybirliğiyle kabul edildi02 Mart 2018 Cuma 17:00
  • CTP, genişletilmiş ilçe meclisi toplantıları başlattı02 Mart 2018 Cuma 16:57
  • Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu02 Mart 2018 Cuma 16:55
  • Lacroix, Akıncı ile görüşmesinde UNIFCYP üzerinde durulduğunu açıkladı02 Mart 2018 Cuma 16:31
  • 3'lü kararname ile atamalar Resmi Gazete'de02 Mart 2018 Cuma 16:26
  • Denktaş Afrika Gazetesini eleştirdi02 Mart 2018 Cuma 15:45
  • Zam yağmuru... Adeta iğneden ipliğe okkalı zamlar yapıldı...02 Mart 2018 Cuma 14:25
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi'nden önemli duyuru02 Mart 2018 Cuma 14:21
  • TDP genişletilmiş bölge toplantıları başlattı02 Mart 2018 Cuma 13:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti