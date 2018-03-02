LTB’den atıl alana, bisiklet ve yürüyüş parkuru

Lefkoşa Türk Belediyesi son günlerdeki atılımı ile vatandaştan olumlu tepkiler almaya devam ediyor. Lefkoşa’da birçok yolun asfaltlanmasının yanısıra yeşil alanların ve yürüyüş parkurlarının yapımına devam ediliyor.

Taner ULUTAŞ



Metehan’da, Şehit çocuklarına verilen arsalarda, atıl durumda olan bir bölge yeşil alana çevrilerek bu alana yürüyüş ve bisiklet parkuru yapılarak halkın hizmetine sunuldu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydemet (Metehan) şehit çocuğu arsalarında birçok işgalin yaşandığı atıl durumda olan alanı yeşil koridoru ile birlikte 500 metrelik bir yürüyüş ve bisiklet alanına çevirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Proje devam edecek ve 5 km’lik bir alana yayılacak ifadesinde bulundu