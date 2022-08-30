LTB'den “Barınağımızı Sevgiyle Büyütüyoruz” Etkinliği 31 Ağustos’ta Merkez Lefkoşa’da Yapılıyor

“Lefkoşa Sevimli Dostlarının Yanında: Barınağımızı Sevgiyle Büyütüyoruz” etkinliği Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) organizasyonunda, Lefkoşa Hayvan Barınağı’nın daha yüksek kapasitede daha da iyi hizmet vermek için barınak yenileme ve geliştirme çalışmalarına destek olmak amacı ile 31 Ağustos Çarşamba saat 19.00’da Merkez Lefkoşa’da düzenleniyor.

“Lefkoşa Sevimli Dostlarının Yanında: Barınağımızı Sevgiyle Büyütüyoruz” etkinliği

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Altın Patiler, Sessiz Kullar Hayvanları Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve TangoSiempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği iş birliğinde, Mr. Pound, Altunçay Restoran ve Kybele Restoran katkıları ile düzenleniyor.

Lefkoşa Hayvan Barınağı bugüne kadar yüzlerce köpeğe yuva ve koruma sağlamakla beraber, sadece barınma ve beslenme ihtiyaçları ile değil, aynı zamanda kayıt işlemleri, sağlık kontrolleri, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirilmeleri ile de ilgilenen bir merkez olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Her yıl yaklaşık 800 sokak hayvanına yardımcı olan LTB Sevimli Dostlar ekibi, önce geçici bir güvenli ortam sağlıyor, ardından da kalıcı bir yuva kazandırıyor.



Giriş ücretinin 25 TL olduğu etkinlikte müzikten dansa, çocuklar için faaliyetlerden sosyal faaliyetlere zengin bir program yer alıyor.

Etkinlik Programı

Özcan Kahvecioğlu ile Yüz Boyama

Dj Barrisso (Capital Radio)

19.30 - Hanife Tayyareci ile Masal Atölyesi

20.00 - Aileler ve Çocuklar için Film Gösterimi

19.30 - Grup Frekans

20.30 - Tango Gösterisi (TangoSiempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği)

21.00 – Olga Matiuc & Ahmet Sönmezler & Mulla Gül

22.00 – Ezgi Özcan