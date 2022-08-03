LTB'den "Başbakanlık Kavşağında Yağmur Suyu Drenaj Çalışmaları Başladı"

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) kendi özkaynakları, bilgi ve emek gücüyle Başbakanlık kavşağı ile cadde boyunca sel ve taşkın riski bulunan sorunlu alanlara kalıcı çözüm için yağmur suyu drenaj çalışmasına başladı.

Sanayi bölgesinde Doktoroğlu olarak bilinen alan ile Girne Caddesi, Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve Okullar Yolu dahil olmak üzere pek çok noktada yağmur suyu drenaj sorununu çözen LTB kış mevsimini sorunsuz yaşamak için Lefkoşa’nın ana arterlerinden Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde yer alan Başbakanlık kavşağındaki yağmur suyu drenaj çalışmasını okullar açılmadan 40 gün içerisinde tamamlayacak.

Çalışmalar boyunca geçici trafik düzelemesine gidiliyor

Çalışmalar boyunca trafik düzenlemesi şu şekildedir: Taşkınköy ve Göçmenköy bölgesinden Başbakanlığa doğru gelişte, Gelibolu bölgesindeki yeni köprümüze yönlendirme yapacağız. Yurttaşlarımız böylece Gelibolu bölgesi üzerinden şehrin içerisinde ulaşabilecekler.

Ortaköy ışıklarından Başbakanlık yönüne gelişte, eski Bixi kola önünden orta refüjde sağlanacak açık alandan Arun’un olduğu karşı şeride yönlendirme yapılıyor. Böylece Başbakanlık yönüne gidiş tek şeritten olurken, Başbakanlık Işıklarından Ortaköy’e gidiş yönünde 100 metrelik alanda tek şeritten ilerleniyor.

Trafiğin Sorunsuz Akışı ve Güvenliği için LTB Ekipleri Gerekli Önlemleri Aldı

Trafiğin sorunsuz akışı ve güvenliği için LTB Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi gerekli tüm uygulamaları yaptı ve önlemleri aldı. Yurttaşlar çalışmalar süresince Alo 185 çözüm hattına 7/24 ulaşabilirler.

Altyapısı Eksiksiz bir Başkent için Kararlılıkla Çalışılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi 4 yıllık süreç içerisinde geçmişten kalan pek çok kronikleşmiş altyapı sorununa kalıcı çözümler getirerek başkent Lefkoşa’yı sağlam ve çağdaş bir geleceğe kararlılıkla hazırlıyor.