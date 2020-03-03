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LTB’den ‘Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Semineri’

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LTB’den ‘Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Semineri’
LTB’den ‘Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Semineri’

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde ailelere “Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme” konulu seminer verildi.

LTB El Ele Çocuk Merkezi öğretmenleri ile merkezdeki çocukların ailelerine yönelik yapılan seminer uzman psikolog danışman ve psikoterapist Ayten Özipek Avcı ve Yrd. Doç. Dr.Tuba Him Karabıyıklı tarafından verildi.

Yoğun katılım olan seminerde uzmanlar tarafından ailelerin çocuklarını istismardan korumak için çocukların güvenliklerini sağlamalarına ve mahremiyet eğitiminin verilmesine dikkat çekildi. Ayrıca, seminere katılan ailelerin çocuklarına yönelikte uzmanlar tarafından yaratıcı drama aktiviteleri gerçekleştirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı seminer sonunda Ayten Özipek Avcı ve Tuba Him Karabıyıklı’ya katkılarından ötürü teşekkür belgesi verdi.

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