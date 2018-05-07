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LTB’den ‘Demokrasi Alanı’ için ilk adım

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LTB’den ‘Demokrasi Alanı’ için ilk adım
LTB’den ‘Demokrasi Alanı’ için ilk adım

Şehirleşmenin arttığı, alt ve üst yapı yatırımlarının hızla devam ettiği Başkent Lefkoşa’nın kentsel tasarımına daha fazla önem veren Lefkoşa Türk Belediyesi, bu alanda geliştirdiği bir projenin daha uygulanması adına ilk adımı attı. Evrensel değerlerin en başında gelen demokrasi ile toplumların aydınlık yüzünü yansıtan sanatı bir araya getirmeyi amaçlayan LTB, ‘Demokrasi Alanı’ projesi için ilk adımı attı.

4 metre yükseklikte iki figürün yerleştirilmesinin yanı sıra alan düzenlemesi de yapılacak
Sanatçı Zehra Şonya tarafından ön çalışması tamamlanan figürlerin yapımı ve düzenleme projesi ile K.Kaymaklı’da bulunan Mustafa Ruso Caddesi üzerindeki havuzlu alan olarak bilinen noktaya yeniden hayat bulacak.
4 metre yükseklikte olacağı açıklanan iki figürün yapımı yanında çevre düzenlemesini de kapsayacak projenin 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve heykel sanatçısı Zehra Şonya, konuyla ilgili protokolü imzalarken, yaratılacak ‘Demokrasi Alanı’ konusunda da bilgiler verdiler.

Başkan Harmancı: ‘Her rengin özgürce ve kardeşçe yaşayacağı bir ortam yaratma’ parolamızı simgeleştireceğiz
“Simge ve heykellerin yerleşeceği, demokrasinin içselleştirileceği, kadın ve erkeğin ortak mücadelesinin anımsanacağı, her rengin sesinin yankılanabileceği ve özgürlüklerin çoğaltılabileceği bir alan hayalimiz var” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Harmancı, yola çıktıkları ‘her rengin özgürce ve kardeşçe yaşayacağı bir ortam yaratma’ parolalarını simgeleştirme adına böyle özel bir proje geliştirdiklerini ifade etti.
“Umarım gerçek anlamda bir demokrasi alanı olur” diyen Başkan Harmancı, 6 aylık süreçte tamamlamayı planladıkları projenin geliştirilmesinde önemli katkılar koyan Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’na ve ilgili kararı alan Lefkoşa Belediye Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Şonya: Demokrasi gibi bizler için oldukça önemli olan kavramları işlemek her sanatçıya nasip olmaz
Sanatçı Zehra Şonya ise konuşmasının başında yapılacak figürler ilgili teknik bilgiler verdi. 4 metre yükseklikte olacak figürlerin polyester maddeden yapılacağını, mekanı da kendilerinin tasarlayacaklarını ve 6 ay içinde yetiştirmek için çalışacaklarını ifade eden Şonya, projeyle ilgili heyecan duyduğunu belirtti.
“Bu tip özgün projeleri ve demokrasi gibi bizler için oldukça önemli olan kavramları işlemek her sanatçıya nasip olmaz. Kendimi bu açıdan çok şanslı hissediyorum” diyen Şonya, süreç boyunca hiçbir şekilde kısıtlanmadığını, tamamen özgün düşüncesi ile çalışmasını ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

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