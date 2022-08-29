LTB'den duyuru

Zahra Sokak Yol Kapama Duyurusu
Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki Zahra Sokak’ta yapılacak trafik düzenlemesi çalışmaları dolayısıyla 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Zahra Sokak araç trafiğine kapalı olacaktır. 5 günde tamamlanması hedeflenen çalışmalar esnasında trafik yönlendirmeleri Zabıta Şubesi tarafından sağlanacaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin zabıta görevlilerinin yönlendirmeleri ile trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri rica olunur.
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