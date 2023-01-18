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LTB'den duyuru

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LTB'den duyuru
LTB'den duyuru

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından kanalizasyon hattında yapılacak yenileme ve tadilat çalışmaları nedeniyle Surlariçi yayalaştırılmış bölge (Lokmacı geçiş kapısına giden güzergah) kazı çalışması yapılacaktır. 19 Ocak-25 Ocak tarihleri arasında yer alacak çalışmalar boyunca güzergah yaya geçişine açık olacaktır.

Yurttaşlarımızın güvenliği için çalışmalar süresince trafik yönlendirme işaretlerine önem göstermeleri rica olunur.

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