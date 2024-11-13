LTB'den duyuru

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda 14 Kasım Perşembe saat 21.00’den itibaren Haydar Aliyev Caddesi ile Özker Özgür Caddesi’nin birleşme alanında bulunan çemberden Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na çıkış noktasında bulunan trafik ışıklarına kadar olan alan gidiş istikametinde araç trafiğine kapatılacaktır.

Bu istikameti kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur.