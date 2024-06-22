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LTB’den duyuru: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

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LTB’den yapılan açıklamada, yarın Ortaköy Altyapı Geliştirme projesi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
LTB’den duyuru: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

LTB’den yapılan açıklamada, yarın Ortaköy Altyapı Geliştirme projesi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamada:

“Ortaköy Altyapı Geliştirme projesi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle 22 Haziran Cumartesi akşam üzeri saat 16:00’dan 23 Haziran Pazar çalışmalar tamamlanana kadar Osman Örek Caddesi üzerinden (kalın yol) gelen araç trafiği Ortaköy istikametine dönemeyecektir. Ayrıca Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) istikametinden Dereboyu trafik ışıklarına  gelen sürücüler de yine Başbakanlık istikameti yönünde ilerleyemeyecek ve mecburi sola yani Osman Örek Caddesi’ne (Dereboyu-Metehan yolu) dönecektir.” ifadelerine yer verildi.

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