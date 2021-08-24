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LTB’den Halk Sağlığı için Yoğun Denetimler

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Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin koordinesinde gerçekleştirilen haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri i
LTB’den Halk Sağlığı için Yoğun Denetimler

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) her zaman toplum sağlığını önde tutan yaklaşımla iş yerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin koordinesinde gerçekleştirilen haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri gibi uyulması gereken kurallar kontrol ediliyor.
 

Sabah(mesai saatleri/gün içi) ve akşam ekipleri olarak denetimleri gerçekleştiren LTB Halk Sağlığı ve Zabıta Şubesi, pandemi koşullarında süren çalışma hayatı içerisinde Bakanlar Kurulu kararlarının sahada uygulanması için yoğun şekilde çalışırken, iş yerlerinde gereken tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunuluyor, buna uymayan iş yerlerinin kapatılması, idari para cezası kesilmesi, faaliyetlerinin durdurulması dâhil olmak üzere yasal yaptırımlar uygulanıyor.
 

Yoğun denetimler sürüyor

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi 16-20 Ağustos tarihleri arasında 76 iş yerini denetlenirken 1 iş yeri izinsiz olmasından dolayı faaliyetten men edildi, 1 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 1 birim ürün müsadere edildi, 8 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi ve 1 imha yapıldı.
 

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre: 13 Restoran, 3 Kafeterya, 1 Meyhane, 3 Yaşlı Bakım Evi, 5 Eğitim Merkezi, 11 Spor Salonu, 1 Pastane, 1 Kuruyemiş İmalathanesi, 3 Oto Galeri, 2 Hotel, 1 Oto Yıkama, 1 Büfe, 2 Pansiyon, 1 Düğün Salonu, 1 Kahvehane, 5 Anaokul, 15, Kuaför/Güzellik /Berber Salonu, 7 Market.

 

LTB Zabıta Şubesi ise 16-22 Ağustos haftasında toplam 140 işyerini denetledi. Gece denetimlerine ağırlık veren ekipler gıda, eğlence, market gibi yerleri sıkı olarak denetlerken maske, mesafe, hijyen kuraları ile hem çalışanlar hem de müşterilerin PCR testlerini kontrol ettiler. Bazı işletmelere de gerekli uyarıları yapan Zabıta ekipleri, hem halk sağlığı hem de ekonominin çarklarının zarar görmeden dönmesi için kurallara uymanın önemine dikkat çektiler.

 

Kurallara uymayan işletmeler Alo 185 Çözüm Hattı’na bildirilebiliyor

LTB ekipleri tarafından iş yerlerindeki kuralları ve yei uygulamaları sıkı bir şekilde kontrol ediyor. İş yerlerinin kurallara uyulmaması halinde yurttaşlar Alo 185 çözüm hattına şikayette bulunabiliyorlar.

 

Başkan Harmancı: “Hem sağlık hem de ekonomi için tedbirli olmak gerekiyor”

Denetimlerin aynı sorumluluk ve ciddiyet içerisinde devam edeceğini, toplum sağlığı için hareket ettiklerini dile getiren LTB Başkanı Mehmet Harmancı, her işletmenin toplumsal ve kurumsal sorumluluk çerçevesinde, pandemi kurallarına uygun hareket etmesini beklediklerinin altını çizdi.

Tüm işletmelerin zor dönemler geçirdiğinin farkında olduklarını, kurallara uyularak hareket etmenin ekonomik çarkların dönmesine olumlu yansıyacağını belirten Başkan Harmancı, aksi durumun hali hazırda zorda olan ekonomik yaşamın daha da daralma yaşayacağı uyarısını yineledi.

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