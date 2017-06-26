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LTB'den Hamitköy'de kanalizasyon hamlesi...

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LTB'den Hamitköy'de kanalizasyon hamlesi...
LTB'den Hamitköy'de kanalizasyon hamlesi...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Hamitköy Kutup Sokak’ta bulunan Cemsa Evleri’nin uzun yıllardan beridir hem site hem de bölge sakinleri için ciddi bir sorun olan lağım konusunu kalıcı olarak çözmek için adım attı.

LTB ile Necati Hasan Güney Construction işbirliği içerisinde yapılacak çalışma ile sitede bulunan 120 hane, mevcut kanalizasyon hattına bağlanacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı sonrası başlayacak olan çalışmalarla ilgili sitenin bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan ve kanalizasyon şubesi yetkilileri ile bölge halkından sorunla ilgili yerinde bilgi alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yıllardan beridir ihmal edilen Hamitköy’ün sorunlarına yönelik somut adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

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