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LTB'den Hamitköy'e kanalizasyon hamlesi

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LTB'den Hamitköy'e kanalizasyon hamlesi
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy bölgesinde yıllardan beridir büyük bir sorun olan kanalizasyon sıkıntısını kısmi olarak giderecek ihaleler serisini bugün imzalanan yapım ihale sözleşmesi ile tamamladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy bölgesinde yıllardan beridir büyük bir sorun olan kanalizasyon sıkıntısını kısmi olarak giderecek ihaleler serisini bugün imzalanan yapım ihale sözleşmesi ile tamamladı.

5 AYAKTAN OLUŞAN İHALEDEKİ SON İMZA DA ATILDI

LTB’den yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar altyapısına yatırım yapılmayan Hamitköy bölgesi için somut adımlar atan LTB, “Boru ve Boru Aksamları Alım İhalesi”, “Dolgu Malzemesi ve Kirli Kum Alım İhalesi”, “Menhol Logar Kapağı ve Çerçeveleri Alım İhalesi”, “Menhol Bacası ve Ekipmanları Alım Projesi” ile bugün imzalanan “Yapım İşleri İhalesi” ile çalışmalara başlanacak aşamaya gelindi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Sütçüoğlu LTD Direktörü Derviş Sütçüoğlu’nun imza attığı ihale kapsamında Durmuş Bıyıklı Sokak, Kocaman Sokak, Çınarlı Sokak ve Yiğitler Sokak’ın kanalizasyon şebekesine bağlanması için yapım işlemleri tamamlanacak.

DÖRT SOKAKTA 1500 METRE KANALİZASYON ŞEBEKESİ DÖŞENECEK

Proje sonunda Hamitköy’de dört sokakta 1500 metre kanalizasyon şebekesi döşenecek ve 103 bina ile189 hane kanalizasyona bağlanmış olacak.

Finansmanını LTB  ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin birlikte sağladığı ihaleler 180 takvim gününde tamamlanacak.

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