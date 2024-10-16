LTB’den kaçak tırnak bakımı ve kuaförlük hizmeti verenlere sıkı denetim

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisinde iş yeri izni olmayan tırnak bakımı ve kuaförlük yapan işletmelere karşı verilen etkin mücadele sonuç verdi.

LTB Halk Sağlığı ve Denetim Şubesi ile Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği iş birliği içerisinde iş yeri izni olmadan hizmet yapan tırnak teknisyenleri ve kuaförlere yönelik denetimlerde kaçak çalışan 10 tırnak teknisyeni ve kuaför tespit edildi.

Gerekli işlemler yapılarak hizmet verenler yasal kapsam içine alındı, 2 işletmeye ise dava açıldı

Söz konusu işletmelere izinsiz faaliyet yaptıkları için yasal işlemler uygulanmış ve 2 işletmenin iş yeri izni alarak yeni salon açması, 2 işletmecinin mevcut iş yeri izni olan işletmelerde çalışmaya başlaması, 2 işletmecinin de iş yeri izni müracaatı yapması sağlanarak değerlendirmeye alındı. Denetimler sonucunda 2 işletmeci kendi isteği ile faaliyetlerini durdururken 2 işletmeci için de yasal işlem süreci devam ediyor.

Kayıt dışı çalışma ve halk sağlığı için tüm şikayet ve ihbarlar değerlendiriliyor

İşletme izni olmadan kayıtsız çalışmanın önüne geçmek için sorumlulukla çalışan LTB Halk Sağlığı ve Denetim Şubesi, bu konuda belediyeye ulaştırılan tüm şikayet ve ihbarları değerlendirip gerekli araştırmalar ve yasal işlemleri yapmaya devam ediyor.