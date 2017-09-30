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LTB’den Kamuoyuna Açık Çağrı

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LTB’den Kamuoyuna Açık Çağrı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Küçük Kaymaklı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği ile yapılan iş birliği sonrası, Küçük Kaymaklı Eski Köy mezarlığında temizlik, bakım ve tadilat çalışmalarında sona gelinmiştir.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Küçük Kaymaklı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği ile yapılan iş birliği sonrası, Küçük Kaymaklı Eski Köy mezarlığında temizlik, bakım ve tadilat çalışmalarında sona gelinmiştir.

Çalışmalar çerçevesinde, mezarlıktaki merhum/merhumeler için LTB tarafından üzerinde isimlerinin yer alacağı kaide yaptırılacaktır.  Bu nedenle mezarlıktaki merhum/merhumelerin akrabaları, eş, dost ve tanıdıkları yada kesin bilgi sahibi olanların kaideye isim yazdırmak için 06 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar 22 85 221 (dahili 1118) numaralı telefondan belediyemize ulaşmaları rica olunur.

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