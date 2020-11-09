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LTB’den Kardeş Şehir İzmir’e destek

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LTB’nin aracılığı ile İzmir’deki depremde evini kaybeden İzmirli yurttaşlar için kampanya başlatıldı
LTB’den Kardeş Şehir İzmir’e destek

 

LTB’den Kardeş Şehir İzmir’e destekLefkoşa Türk Belediyesi (LTB), İzmir ve çevresinde meydana gelen deprem sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına katkı sağlamak için “Depremde evlerini kaybeden İzmirli Kardeşlerimizin yanındayız” kampanyası başlattı. 

Eve ihtiyacı olan kişiler için LTB tarafından ülkemizde başlatılan  “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına katkı sağlamak isteyen kişi ve kurumlar LTB’ye ait TR 0800 0100 0860 0019 5800 5045 nolu IBAN hesabına yatırım yapabilirler.

13 Kasım Cuma günü tamamlanacak kampanya kapsamında toplanan miktar  LTB tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilecektir. 

Bilgi ve iletişim için 0548 863 05 82 numaralı telefonu arayabilir veya Whatsapp’tan mesaj gönderebilirsiniz

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