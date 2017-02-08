 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.570
  • Altın 149,087
  • Dolar 3,7465
  • Euro 3,9881
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAFenerbahçeli Volkan hakkında soruşturma başlatıldı...

LTB’den köpek sahiplerine ruhsat uyarısı

» »
LTB’den köpek sahiplerine ruhsat uyarısı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), belediye sınırları içerisinde köpek besleyen yurttaşlara çağrıda bulundu.

LTB Sağlık Şubesi’ne bağlı Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’nden yapılan açıklamada, köpeklere çip taktırılması ve ruhsat çıkartmasının yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatılarak, geçtiğimiz aydan itibaren bu yükümlülükleri yerine getirmeyen yurttaşlara ihbar verildiğini, bu işlemin halen devam ettiği kaydedildi.

“ÇİP YASAL ZORUNLULUK”

7/2008 sayılı Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası ve Köpekler Yasası gereğince köpeklerin sahipleri tarafından çiplettirilmesinin ve kayıt altına alınmasının yasal zorunluluk olduğu vurgulanırken, köpeklerine belediye tarafından ruhsat çıkarmayan yurttaşlar hakkında dava açılmaya başlandığı belirtildi.

Köpeklerinin çipi olmayan kişilerin öncelikle kendi veterinerlerinden köpeklerine çip taktırması, sonrasında ise LTB’den ruhsat çıkarmaları gerektiği dile getirilirken, çip taktırılmışsa belgeleri ile birlikte LTB’ye başvurulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada yurttaşların mağduriyet yaşamamaları için verilen yasal süre içerisinde köpeklerini ruhsatlandırmaları da önemle vurgulandı.

DETAYLI BİLGİ İÇİN LTB ARANABİLİR

Yurttaşların köpeğinin çip numarasını gösteren belge ve köpeğinin kartı ile LTB’ye gelmesi durumunda ruhsatlarını çıkarabileceğinin altı çizilen açıklamada, bilgi için 2285221 (Dahili 1441-1410-1490) numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Aplıç ve Derinya kapılarının açılmasının gerekleri yerine getirilmeli08 Şubat 2017 Çarşamba 09:06
  • 20 maddede özel sektör emekçilerinin gizli yaşamı08 Şubat 2017 Çarşamba 09:06
  • Yarın 15 bölgede elektrik kesintisi yaşanacak!07 Şubat 2017 Salı 15:37
  • Tansiyon hat safhada!07 Şubat 2017 Salı 15:34
  • İhale Ankara'da gerçekleşiyor...07 Şubat 2017 Salı 13:41
  • Görme ve işitme engelliler için haber bülteni07 Şubat 2017 Salı 12:32
  • BKP, YKP'yi ziyaret etti07 Şubat 2017 Salı 12:31
  • Dinçyürek: "Birikim Özgür iradeden bahsedecek son isim"07 Şubat 2017 Salı 12:30
  • Meclis bugün toplanabildi...07 Şubat 2017 Salı 11:30
  • YDP: “ilk seçimde ülkeyi aydınlığa çıkaracağız”07 Şubat 2017 Salı 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti