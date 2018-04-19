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LTB’den Mehmet Akif Caddesi’ne 75 araçlık otopark

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LTB’den Mehmet Akif Caddesi’ne 75 araçlık otopark
LTB’den Mehmet Akif Caddesi’ne 75 araçlık otopark

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkentin en işlek caddelerinden olan Mehmet Akif Caddesi’nde bulunan ve şuan 25 araç kapasiteli otopark alanının kapasitesini 3 katına çıkaracak, aydınlatma ve güvenlik ihtiyacını da karşılayacak otopark yapımı ve yeşil alan düzenlemesi için ihale sözleşmesi imzaladı. Protokole, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile ilgili ihaleyi kazanan Sütçüoğlu LTD adına Derviş Sütçüoğlu imza koydu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, şehrin kalbi sayılan Mehmet Akif Caddesi’nde mağazalar, kafeler ve restoranların yoğun olduğunu dolayısı ile yapılacak çalışmanın bölge sakinleri ve işletmeleri rahatlatacağını söyledi. Başkan Harmancı, çalışma ile birlikte kamuoyunun bildiği tabiri ile Dereboyu’nda şu an düzensiz olarak kullanılan ve yaklaşık 20-25 aracın park ettiği alanın, 75 araçlık düzenli bir otopark alana çevrileceğini bunun yanı sıra söz konusu bölgenin yeşil alan düzenlemesi ve aydınlatmasının da yapılarak önemli bir park alanı yaratılacağını belirtti. Mehmet Akif Caddesi’nin ekonominin kalbinin attığı, Lefkoşa şehrinin eğlence ve dinlence mekanlarının önemli bir noktası olduğunu kaydeden Başkan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler hem bölge sakinlerinin rahatı ve huzuru hem de işletmelerin faaliyetlerini sıkıntısız bir şekilde devam ettirmesine katkı sağlamak adına önemli bir projeye imza attık. Projenin 1 ay içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz.”

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