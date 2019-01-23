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LTB’den Metehan’daki soruna köklü çözüm

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Metehan bölgesinde yer alan bazı yeşil alanlarda yaşanan drenaj sorununa çözüm bulmak için önemli adım attı
LTB’den Metehan’daki soruna köklü çözüm

Bu kapsamda en yoğun sorunun yaşandığı Şahap Şemi Sokak başta olmak üzere bölgede bulunan konutlarda zarara yol açan su birikintilerinin dereye tahliyesini sağlayacak 350 metrelik hattın döşenmesine başlandı.

Zeminin kötü olması nedeni ile çalışmalar normalden daha yavaş şekilde ilerlerken, LTB ekipleri çalışmalarda 3’üncü günü geride bıraktı.

LTB öz kaynakları ile gerçekleştirilen projenin tamamlanması ile birlikte bölge halkını mağdur eden yağmur suyu drenaj sıkıntısı asgari seviyeye inmiş olacak.

 

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