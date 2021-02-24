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LTB’den müzisyenler için destek projesi

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Bandabuliya Sahnesi’nde pandemi kurallarına uygun şekilde 30 dakikalık seyircisiz şekilde yapılacak performanslar LTB ve LBO’nun sosyal ve dijital medya kanalları ile tüm yurttaşlarla buluşacak.
LTB’den müzisyenler için destek projesi

Lefkoşa Türk Belediyesi, 30 yıldır Lefkoşa Belediye Orkestrası aracılığı ile ülkenin müzik ve sanat hayatına katkı koyarken, şimdi de pandemi döneminde uzun süredir mesleğini icra edemeyen ve müzik dışında maddi geliri olmayan müzisyenlerin yanında yer alıyor.

“Kentin Müzisyenlerinin Yanındayız” projesi hayata geçiriliyor

Pandemi döneminde çalışma imkanı bulamayan müzisyenlere destek verebilmek için LTB, “Kentin Müzisyenlerinin Yanındayız” projesi için başvuruları bugün (24 Şubat Çarşamba) almaya başlıyor. Başvurularla müzisyenlere hem sanatlarını icra etme fırsatı yaratılacak, hem de maddi bir destek sağlanacak.

Bandabuliya Sahnesi’nde pandemi kurallarına uygun şekilde 30 dakikalık seyircisiz şekilde yapılacak performanslar LTB ve LBO’nun sosyal ve dijital medya kanalları ile tüm yurttaşlarla buluşacak.

Yapılacak başvurularla birlikte belirlenecek müzisyenlere performanslarının ardından maddi katkıda bulunulacak. 22 39825 ve 0533 8771573 numaralı hatlar, 3 Mart Çarşamba gününe kadar 09.00-18.00 saatleri arasında aranılarak kayıt yapılabilecek. Aynı şekilde 3 Mart tarihine kadar https://www.lefkosabelediyesi.org/muzisyen-kayit adresinden de başvuru kabul edilecek. Yapılan açıklamada başvuracak olanların LTB sınırları içerisinde ikamet etmesi, 18 yaşından büyük olması ve müzik dışında herhangi bir geliri olmaması gerekiyor.

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