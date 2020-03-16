LTB’den ödeme ve veznelerle ilgili yeni düzenlemeler

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs vakalarının ülkemizde de görülmesinin ardından aldığı önlemler ve tedbirler çerçevesinde ödeme hizmetlerine de yeni bir düzenleme getirdi.

Yurttaşların fatura ödemek için evden çıkmasına ve/veya veznelerde yoğunluk artışına gerek olmadan işlem yapılabilmesi için kredi kartı ile online ödeme yapmak mümkün. Su faturaları, emlak vergisi ve trafik cezaları ödemeleri www.ltbonline.org adresinden anından ödenebiliyor.

Yurttaşlar/şirketler belediyeye ilişkin tüm dökümanları ise www.lefkosabelediyesi.org web sitesinde “Online İşlemler” menüsünden doldurup gönderebilir.

Nakit olarak kartlı su sayaçlarına ödeme yapmak isteyenler için LTB veznesinde 1 personel mevcuttur ve halk sağlığı açısından binaya da girişler tek tek yapılmaktadır.