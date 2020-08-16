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LTB’den okullara yönelik geniş kapsamlı çalışmalar

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LTB’den okullara yönelik geniş kapsamlı çalışmalar
LTB’den okullara yönelik geniş kapsamlı çalışmalar

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesinde belediye sınırları içerisinde devlete ait okullarda geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına 13 Ağustos tarihinden itibaren devam ediyor.

LTB Temizlik Şubesi ekipleri, LTB Park Bahçeler ile LTB Trafik ve Yol Hizmetleri Uygulama Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması ile belli bir program çerçevesinde yapılan çalışmalar Ağustos ayının sonunda eksiksiz tamamlanacak.

Çalışmalar kapsamında uzun süredir kapalı olan okullardaki ağaçlar budanıyor, tüm yaya geçitleri ve kasisler boyanıyor, otlar dahil olmak üzere kapsamlı temizlik yapılıyor.

Çalışmalar 34 Okulda Yapılıyor

LTB Temizlik Şubesi yetkilileri her yıl rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde okulların açılacağı tarihten önce LTB’nin hizmet alanı içerisinde yer alan 34 okulda kapsamlı çalışmaların yapıldığını ifade ettiler.

Okullar çevresindeki tüm yaya geçidi ve kasisler boyanıyor.

LTB Trafik ve Yol Hizmetleri Uygulama Şubesi yetkilileri ise tüm devlet okullarının önlerindeki yaya geçitleri ile yol boyundaki kasislerin boyanma ve eksiklerin giderilmesi çalışmalarının devam ettiğini kaydettiler.

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