LTB’den önemli su duyurusu

KKTC Su İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Geçitköy Barajı ve Pompa Tesislerinde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle, bugün (14 Eylül) saat 16:00 itibarı ile 16 Eylül tarihine kadar 2 gün süre ile kentimize su verilmeyecektir.

Su İşleri Dairesi tarafından su verilmeye başlandıktan sonra, verilecek suyun miktarına bağlı olarak, bölgelerimize su; aksayarak, rotasyon usulüne göre ve olanaklar nispetinde dağıtılacaktır.

Yurttaşlarımızın bu süreçte susuz kalmamaları için suyu bilinçli kullanmaları önemle rica olunur. Özellikle; araba ve kaldırım yıkanmaması, temel ihtiyaçlar dışında suyun boş yere ve gereksiz kullanılmaması büyük önem taşımaktadır.