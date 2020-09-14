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LTB’den önemli su duyurusu

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LTB’den önemli su duyurusu
LTB’den önemli su duyurusu

KKTC Su İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Geçitköy Barajı ve Pompa Tesislerinde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle, bugün (14 Eylül) saat 16:00 itibarı ile 16 Eylül tarihine kadar 2 gün süre ile kentimize su verilmeyecektir.

Su İşleri Dairesi tarafından su verilmeye başlandıktan sonra, verilecek suyun miktarına bağlı olarak, bölgelerimize su; aksayarak, rotasyon usulüne göre ve olanaklar nispetinde dağıtılacaktır.

Yurttaşlarımızın bu süreçte susuz kalmamaları için suyu bilinçli kullanmaları önemle rica olunur. Özellikle; araba ve kaldırım yıkanmaması, temel ihtiyaçlar dışında suyun boş yere ve gereksiz kullanılmaması büyük önem taşımaktadır.

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