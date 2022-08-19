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LTB’den Pazar günü Bedreddin Demirel Caddesi’nde yapılacak çalışmaya ilişkin duyuru

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LTB’den Pazar günü Bedreddin Demirel Caddesi’nde yapılacak çalışmaya ilişkin duyuru
LTB’den Pazar günü Bedreddin Demirel Caddesi’nde yapılacak çalışmaya ilişkin duyuru

Lefkoşa’da, Bedreddin Demirel Caddesi’nde yapılan yağmur suyu drenaj çalışmaları kapsamında 21 Ağustos Pazar günü karşılıklı çalışan yollar arasında karşıdan karşıya geçiş çalışması yapılacağı bildirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, şehir merkezinden gelen araçlar Başbakanlık ışıklarından Mehmet Akif Caddesi’ne (Dereboyu), Ortaköy istikametinden gelenler ise Taşkınköy – Göçmenköy istikametine yönlendirilecek.

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