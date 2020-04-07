LTB’den Sosyal Medya aracılığıyla aktiviteler…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), insanların evlerinde kaldığı bu süreçte keyifli, eğlenceli, öğretici, sosyal ve sağlıklı zaman geçirmesini sağlamak için LTB sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çalışmaları paylaşıyor.

LTB’den yapılan açıklama şöyle:

“6-12 Nisan haftasında yer alacak sosyal medya etkinliklerinde temel egzersiz hareketleri, Aysu Mişon ve Eril Cambaz ile ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın Ev’de konserleri, Ezgi Bertiz ile çocuk konserleri, Dr. Ayşe Zeki’den sağlıklı bilgiler, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği iş birliğinde fiziksel aktivite egzersizi ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçılarının seslendirdiği sesli kitaplar yer alıyor. “Evde Kal, Güvende Kal, Sağlıkla Kal” felsefesi çerçevesinde hem çocuklara, hem yetişkinlere yönelik hazırlanan sosyal medya aktiviteleri şöyle:

Spor Evinde, Sağlığın Yerinde

Çocuklar İçin Temel Egzersiz -7 Nisan Salı, 10:30

Çocuk Konserleri

Ezgi Bertiz Çocuklarla Buluşuyor(CANLI) - 8 Nisan Çarşamba, 18:00

Müzik Evinde, Keyfin Yerinde

Aysu Mişon Konseri (CANLI) - 8 Nisan Çarşamba, 21:00

Sağlıklı Bilgiler Serisi

Dr. Ayşe Zeki -9 Nisan Perşembe,17:30

Ev’de Konserler

Lefkoşa Belediye Orkestrası -9 Nisan Perşembe, 21.30

Evde Kal, Hareketli Kal

K. T. Fizyoterapistler Birliği ile Fiziksel Aktivite -10 Nisan Cuma,10:30

Çocuk Konserleri

Ezgi Bertiz Çocuklarla Buluşuyor(CANLI) -11 Nisan Cumartesi, 18:00

Müzik Evinde, Keyfin Yerinde

Eril Cambaz Konseri (CANLI) - 11 Nisan Cumatesi,21:00

Sesli Kitap

HaticeTezcan-“Ay Nereye Kayboldu?” - 12 Nisan Pazar,10:30”