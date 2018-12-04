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LTB'den su baskınları açıklaması

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Dün gece saat 02.00 itibarı ile yaşanan yoğun ve şiddetli yağışlar sonrasında görevlerinin başında olan Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafından gerekli müdahaleler yapılmış ve sabah saat 04.30 itibarı ile yağmur kaynaklı sıkıntılar en aza indirilmişti
LTB'den su baskınları açıklaması

LTB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Dün gece saat 02.00 itibarı ile yaşanan yoğun ve şiddetli yağışlar sonrasında görevlerinin başında olan Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafından gerekli müdahaleler yapılmış ve sabah saat 04.30 itibarı ile yağmur kaynaklı sıkıntılar en aza indirilmiştir

Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre Lefkoşa merkeze 43.5 kilogram, Sanayi bölgesine 24.5 kilogram ve Yakın Doğu İstasyonu’na ise 20 kilogram yağış düştü.

 

Yüksek miktarda yağış alan şehirde derelerin ciddi şekilde yükselmesi ve bazı yerlerde taşması sonucu yurttaşların güvenliği için trafiğe kapatılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çemberinden Ortaköy ışıklarına kadar olan cadde, yapılan çalışmalar sonrası 08.45 itibarı ile yeniden trafiğe açıldı.
 

LTB ekipleri 02.00’den itibaren Alo185-24 saat çözüm hattına ulaşan 39 şikayete müdahale etti.

Meteoroloji Dairesi’nin bugüne ilişkin fırtına beklentisi ve yağışların yer yer etkili olması uyarısı ile çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinden, bu konuda dikkatli olunması ve yurttaşların herhangi bir acil durumda Alo 185 Çözüm hattına ulaşabileceği belirtildi.

Foto: ARŞİV

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