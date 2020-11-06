LTB’den su taşkınları ve deprem konulu geniş çaplı toplantı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) küresel ısınmaya bağlı mevsim değişiklikleri, yağışlar, deprem ve sonrasında oluşabilecek su taşkınlarına yönelik çalışmalarla ilgili Başkan Mehmet Harmancı ile müdür, müdür muavinleri ve şube amirlerinin katılımı ile toplantı düzenledi.

Su taşkınları konusunda güncel durum masaya yatırıldı

Toplantının ana konuları arasında yer alan su taşkınlarına yönelik LTB’nin geçmiş yıllardaki tecrübesi, yıllar içinde geliştirdiği ve uyguladığı hareket planı gözden geçirildi. Bunun yanında her yıl yağmur suyu drenaj problemi yaşanan noktalarla ilgili hayata geçirilen proje ve uygulamalar ile sorunlu bölgelerin mevcut durumları yeniden ele alındı.

Deprem konusunda eksikliklerin giderilmesi, personel yanında yurttaşlara eğitim verilmesi kararlaştırıldı

Yapılan toplantıda deprem konusundaki eksikliklerin yasal mevzuatlar dahil olmak üzere giderilmesi kararlaştırıldı. Olası bir deprem anında paniğe kapılmadan müdahale edilebilmesi adına konu deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası olarak üç başlıkta değerlendirildi.

Toplum sağlığı için güç birliği yapılması gerektiğinin ön plana çıktığı toplantıda, öncelikli olarak LTB’nin kendi ekiplerine, sahada ve ofislerde çalışan personellerine eğitim verilmesi ile ilgili girişimler başlatması kararlaştırıldı. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere diğer ilgili kurum kuruluş ve daireler ile görüşerek yurttaşların bireysel anlamında ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiği konusunda eğitimlerin verilmesi için öncülük etme kararı alındı.