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LTB’den Surlariçi’ne “Bandabuliya Sahnesi”

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LTB’den Surlariçi’ne “Bandabuliya Sahnesi”
Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa Surlariçi bölgesine yeni bir sahne kazandırıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, 24 Şubat Cumartesi sabah saat 11.00’de açılacak, eski Toptancılar Hali içinde konumlanan “Bandabuliya Sahnesi” Lefkoşa Türk Belediyesi Projeler Birimi ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çalışmalarıyla hayata geçiriliyor.

Bandabuliya Sahnesi’nin, özelde Surlariçi bölgesine, genelde Lefkoşa kentine kültürel ve sosyal anlamda önemli bir değer katması hedefleniyor.

Bandabuliya Sahnesi, “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunuyla açılacak.

Geleneksel gölge oyunuyla yapılacak açılışta oyun, Surlariçi bölgesinde yaşayan çocuklara sergilenecek.

Açılış için özel olarak tasarlanan “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” İzel Seylani tarafından yazıldı ve oynatılacak.

Gölge oyununda Asu Demircioğlu yardak göreviyle yer alırken, Melek Erdil de kemanıyla oyunun müziğini üstleniyor.

Oyunun kültürel motifleri öne çıkaran tasvir ve göstermelik tasarımını Özlem Deniz Yetkili gerçekleştirdi. Tasvir ve göstermelik yapımında Özlem Deniz Yetkili ve çırak olarak Hatice Tezcan görev aldı.

“Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” çocuklara, yetişkinlere ve turistlere hitap etmek üzere tasarlandı.

Sağlıklı yaşamanın önemine dikkat çeken oyunda Surlariçi bölgesinin kültürel-tarihi öneme sahip Girne Kapısı, Samanbahçe, Dikilitaş, Büyük Han ve Bandabuliyamekanları da tanıtılıyor.

“Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” açılış ve prömiyerin ardından her cumartesi saat 11.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde oynamaya devam edecek.

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