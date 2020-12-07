LTB’den “Yeni Yılda Arasta İndirim Günü” Etkinliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 12 Aralık Cumartesi günü, “Yeni Yılda Arasta İndirim Günü” düzenliyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik sabah saat 10.00’da başlayıp 20.00’de tamamlanacak ve Surlariçi yayalaştırılmış bölgede yer alacak.

Çarşı esnafının indirimli satışlar yapacağı etkinlikte, 5 farklı alanda kurulacak sahnelerde konser, dans gösterileri, çocuk atölyeleri, oyunlar ve kukla gösterileri gerçekleştirilecek.

Etkinlik çerçevesinde gün boyunca canlı yayınlar düzenlenecek, Lefkoşa Gezi Treni de ücretsiz Surlariçi gezisi yapacak.

Lokmacı sınır kapısı girişi, Lefkeliler Meydanı, Kumarcılar Hanı, Arasta ve Büyük Han’da kurulacak sahnelerde dönüşümlü şekilde yer alacaklar şöyle sıralandı:

“Ozan Özgenler ile Çocuk Atölyesi, Ezgi Bertiz ile Çocuk Şarkıları, Hanife Tayyareci ile Kukla Gösterisi, Ülviye Karabaşak ile Çocuklar için Ebru Sanatı Atölyesi, Hasan Vatansever & Nejla Egemen müzik dinletisi, Burcu Durmaz ve Orkestrası, Bikem Tunar ile Mulla Gül Akustik Konser, Ersen ve Zeliş ile Müzik Sokak’ta, Eril Cambaz ve Ezgi Akgürgen Orkestrası, LBO Latin Orkestrası, Melek Erdil ile İbrahim Çetiner müzik dinletisi, Reşat Kortan Müzik Dinletisi, Studio 21 Dans Gösterisi ile DJ performanslarda ise Vechi ve Ekko.”